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15:47, 10 февраля 2023Экономика

ЦБ спрогнозировал сроки начала роста ВВП России

Глава ЦБ Набиуллина допустила начало роста ВВП в годовом выражении в середине года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Экономика России может перейти к росту в годовом выражении в середине 2023 года, соответствующие сроки спрогнозировала глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Трансляция пресс-конференции ведется в YouTube Банка России.

«Что касается динамики ВВП, то поквартальная динамика — квартал к кварталу — уже положительная в третьем и четвертом квартале. Если говорить о годовых показателях, то, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года», — допустила руководитель регулятора.

При этом в оценке ВВП по году Банк России дает «симметричные прогнозы» — от минус до плюс одного процента, добавила Набиуллина.

Пресс-конференция проводится по итогам заседания совета директоров, где было принято решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 7,5 процента. В дальнейшем, не исключила Набиуллина, регулятор может принять решение о повышении ставки. В ЦБ пояснили, что при росте проинфляционных рисков готовы пойти на это уже на ближайших заседаниях.

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Платон Щукин
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