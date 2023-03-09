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19:17, 9 марта 2023Экономика

Оценены перспективы российской экономики в 2023 году

Опрошенные ЦБ аналитики: в 2023 году ВВП России снизится на 1,1% при инфляции в 6%

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

В текущем году российскую экономику ждет падение на 1,1 процента после сокращения ВВП на 2,1 процента в 2022 году, ожидают опрошенные Центробанком (ЦБ) аналитики. Результаты «Макроэкономического опроса Банка России» с оценками перспектив опубликованы на сайте регулятора.

Прогноз экспертов немного улучшился по сравнению с февралем — тогда аналитики называли снижение на 1,5 процента. Уже в 2024 году ожидается рост экономики страны на 1,5 процента, в 2025-м показатель останется на том же уровне.

Наряду со спадом ВВП инфляция составит шесть процентов — почти в два раза ниже, чем по итогам 2022 года. Достичь целевого уровня в четыре процента стране удастся в 2025 году, оценивают эксперты. Курс доллара в 2023 году составит 73,6 рубля, в 2024-м — 75,3 рубля, а в 2025-м вырастет до 77,9 рубля.

Опрос проводился со 2 по 6 марта, в нем участвовали 24 специалиста из различных организаций. Представленные показатели являются медианой их прогнозов.

Другие оценки предоставляют зарубежные аналитики, опрошенные Bloomberg — по их прогнозам, российскую экономику ожидает «кульминация» рецессии на фоне украинского конфликта и санкций. Наибольший спад, по их мнению, придется на первый квартал 2023 года — тогда ВВП страны сократится более чем на восемь процентов.

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Мария Грушко
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