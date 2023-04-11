МВФ предупредил о «жесткой посадке» мировой экономики

МВФ: мировую экономику ожидает «жесткая посадка» при сохранении высокой инфляции

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз относительно развития глобальной экономики в 2023 и 2024 годах — организация снизила показатель с 2,9 процента до 2,8 процента и с 3,1 до 3 процентов соответственно. Причем в случае, если инфляция будет сохраняться на высоком уровне, а процентные ставки не будут снижаться, мировую экономику ждет «жесткая посадка», предупредил МВФ в апрельском обзоре World Economic Outlook.

Организация также допускает, что ежегодные темпы роста мирового ВВП могут упасть ниже двух процентов. Кроме того, с вероятностью 15 процентов МВФ прогнозирует сокращение глобального роста ниже темпов прироста населения, что приведет к глобальной рецессии.

Причиной ухудшения прогноза является по-прежнему остающийся высоким рост цен, а также серьезные потрясения в финансовом секторе. В докладе организация подчеркнула, что ценовое давление сохраняется, несмотря на заметное снижение инфляции при повышении процентных ставок и удешевление главных драйверов роста цен — продуктов питания и энергоносителей.

При этом признаки устойчивости вместе с более низкими мировыми ценами на энергоносители и продукты питания маскируют мрачную реальность, утверждает главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш в разговоре с Financial Times. Он также отметил, что еще большее беспокойство вызывает резкое ужесточение денежно-кредитной политики за последний год. По его словам, действия регуляторов начинают негативно отражаться на состоянии банковской системы.

Вместе с тем МВФ предупреждает, что на фоне ведения боевых действий на Украине появляются риски усугубления энергетического кризиса в Европе и ухудшения проблем с продовольствием в странах с низким уровнем дохода.

В апрельском обзоре организация также повысила прогноз по по ВВП России на 2023 год. По оценкам МВФ, российский ВВП по итогам текущего года вырастет на 0,7 процента, а по итогам 2024-го — на 1,3 процента (минус 0,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом). Другой прогноз ранее дали аналитики Всемирного банка. Они ожидают, что по итогам 2023 года экономика страны замедлится на 0,2 процента.