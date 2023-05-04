В Минэкономразвития заявили о замедлении спада ВВП России

Минэкономразвития оценило сокращение ВВП России в I квартале в 2,2% в годовом выражении

Минэкономразвития заявило о замедлении спада ВВП России в марте 2023 года до 1,1 процента в годовом выражении после снижения на 2,9 процента в феврале, говорится в докладе министерства об экономической ситуации в стране.

В ведомстве предварительно оценили сокращение этого показателя в I квартале 2023 года в 2,2 процента в годовом выражении.

В докладе Минэкономразвития отмечается, что с исключением сезонного фактора рост ВВП в марте составил плюс один процента после сокращения на 0,3 процента месяцем ранее.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что за первый квартал 2023 года в 72 российских субъектах был зафиксирован профицит бюджета. Положительную динамику по сравнению с прошлым годом продемонстрировали 52 региона.

