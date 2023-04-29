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18:35, 29 апреля 2023Экономика

Названы регионы России с профицитом бюджета в первом квартале 2023 года

Глава Минфина Силуанов назвал число регионов с профицитом бюджета в первом квартале

Фото: Vitali Adutskevich / Unsplash

За первый квартал 2023 года в 72 российских субъектах был зафиксирован профицит бюджета. Число регионов с профицитом назвал глава Минфина Антон Силуанов на заседании Совета законодателей, пишут «Ведомости».

«Здесь положительную динамику по сравнению с прошлым годом продемонстрировали 52 региона, а у 72 регионов доходы за I квартал превышают расходы», — отметил министр. По его словам, регионы показывают хорошие результаты на фоне дефицита федерального бюджета за счет внутренних накопленных резервов, которые продолжают расти.

Также в Минфине отметили, что субъекты Российской Федерации увеличили инвестиционные расходы на 70 процентов.

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Ранее Силуанов заявил, что российский Минфин видит дисбаланс между доходами и расходами бюджета. По его словам, в текущем году министерство ориентируется на то, что бюджет будет дефицитным, но постарается сделать так, чтобы это было в рамках плановых показателей двухпроцентного дефицита бюджета от ВВП.

В апреле министр сообщал, что Россия планирует выйти на сбалансированный бюджет в 2025 году. Также в министерстве допускали всплески по расходам бюджета в текущем году.

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Варвара Кошечкина
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