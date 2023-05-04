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15:50, 4 мая 2023Экономика

Европейский Центробанк поднял ключевую ставку

Европейский центральный банк поднял ключевую процентную ставку с 3,5% до 3,75%
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Heiko Becker / Reuters

По итогам заседания Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) было принято решение повысить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 3,5 процента до 3,75 процента годовых. Об этом регулятор сообщает на своем сайте. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Так, ставка по депозитам увеличена до 3,25 процента, а ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 4 процентов. Такого уровня показатели достигли впервые с октября 2008 года. В то же время темпы повышения ставки замедлились — на предыдущем заседании показатель был поднят на 50 базисных пунктов. Следующее заседание состоится 15 июня.

ЕЦБ объясняет ужесточение денежно-кредитной политики сохраняющимся инфляционным давлением. Регулятор по-прежнему ожидает, что рост цен в еврозоне будет слишком высоким в течение длительного времени, и намерен принимать дальнейшие решения с учетом поступающих данных и оценки инфляции. Текущая и дальнейшая монетарная политика ЕЦБ направлена на возвращение инфляции к целевому уровню в 2 процента, отмечается в пресс-релизе.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США также повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 5-5,25 процента годовых. Показатель достиг максимального уровня с 2006 года. Эксперты считают, что ФРС завершила раунд повышения ставок и дальше ожидается только снижение.

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Мария Грушко
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