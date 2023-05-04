ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов

FOMC: ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года — до уровня 5-5,25 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Отмечается, что ставка была повышена на 25 базисных пунктов. По словам экспертов, сейчас она находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда достигала 5,25 процента годовых.

Ранее американский обозреватель Фарид Закария предсказал, что ослабление доллара на глобальном рынке приведет к серьезному кризису и краху экономики США. По словам журналиста, Белый дом не беспокоится о растущем дефиците бюджета и пятикратном увеличении госдолга страны.