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21:26, 28 марта 2023Экономика

США предсказали крушение экономики из-за ослабления доллара

Обозреватель Закария предсказал кризис и обрушение экономики США из-за ослабления доллара

Фото: Pixabay

Американский обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN предсказал серьезный кризис и обрушение экономики США из-за ослабления доллара на глобальном рынке. Фрагмент передачи опубликован на его странице в Twitter.

«Украинский кризис в сочетании со все более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара», — выразил мнение журналист.

По его словам, необычным является то, что на фоне финансового кризиса американская валюта не укрепляется, как это было раньше, а ослабевает.

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Закария добавил, что в случае резкой утраты позиций долларом гражданам США следует начать беспокоиться, поскольку Вашингтон не намерен отказываться от своих геополитических позиций с америкоцентричным представлением о мире.

Обозреватель напомнил, что Белый дом не заботится о росте дефицита, госдолг страны вырос почти в 20 раз за последние пять лет, а Федеральная резервная система спасала экономику путем «нездоровых манипуляций». Это было возможно благодаря уникальному статусу доллара, но при его ослаблении «США будет ждать невиданная расплата», заключил журналист.

Ранее президент федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что проблемы банковской системы США могут приблизить американскую экономику к рецессии.

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Марина Совина
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