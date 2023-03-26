В США связали проблемы банковской системы с приближением страны к рецессии

Глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари: проблемы банковской системы приближают США к рецессии

Проблемы банковской системы США могут приблизить американскую экономику к рецессии. Об этом в эфире CBS News предупредил президент федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

В частности, он указал, что сложившаяся ситуация, когда банковская система продолжает сталкиваться с фундаментальными вызовами, способна оказать негативное влияние на рынок недвижимости и строительство в стране. При этом эксперт отметил, что

считает банковскую систему США устойчивой и надежной.

Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Финансовых проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами.

Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Впоследствии за несколько недель также разорились Signature Bank и Silvergate Bank. В Европе тем временем из-за финансовых проблем швейцарский Credit Suisse будет поглощен более крупным банком UBS.