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21:01, 28 марта 2024Экономика

Экономике Европы предрекли потрясения в случае избрания Трампа президентом

Economist: после нового избрания Трамп может обложить пошлинами товары из Европы
СюжетКурс доллара:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В число потрясений, к которым следует быть готовой европейской экономике, входят возможные последствия огромных пошлин, которые республиканец Дональд Трамп может ввести в случае повторного избрания президентом США, пишет британский деловой журнал The Economist.

Издание напоминает, что Европа пока так и не оправилась от последствий энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Украине и санкционной политикой стран Запада, в результате которых с начала десятилетия европейская экономика выросла всего на 4 процента по сравнению с превышающим ее вдвое ростом в США.

На фоне этого новым вызовом может стать торговая война с американцами, весьма вероятная, предрекают журналисты, в случае нового президентства Трампа. Во время его первого срока произошел обмен мерами, коснувшимися импорта стали и алюминия из Европы, а также мотоциклов и виски из США, теперь же Трамп заявляет о необходимости ввести как минимум 10-процентные пошлины на все ввозимые из Европы товары, а его советники призывают к еще более жестким мерам, говорится в публикации.

Отмечается, что ситуация угрожает всему европейскому экспорту в США, объем которого в 2023 году достигал 500 миллиардов евро и может непосредственно повлиять на 20 из 27 стран ЕС, которые имеют положительный торговый баланс с заокеанскими партнерами.

Ранее аналитики инвестиционного банка Citi предсказали скачок курса доллара на пять процентов и распродажу на рынках облигаций, если республиканцы во главе с Трампом выиграют ноябрьские выборы в США. Доллар рос в 2016 году, когда этот кандидат был избран президентом и снижался в 2020-м, когда он уступил кресло демократу Джо Байдену.

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      Дмитрий Воронин
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