Две европейские страны заблокировали план ЕК по отказу от газа из России

Сийярто: Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от российского газа

Представители венгерской и словацкой делегаций на встрече министров энергетики стран Евросоюза (ЕС) заблокировали план Еврокомиссии (ЕК) по отказу от поставок российских энергоресурсов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Речь шла о предложении полностью отказаться от поставок нефти, газа и ядерного топлива из России в ЕС, уточнил он. Главы министерств энергетики Венгрии и Словакии заблокировали подобную инициативу, так как она не соответствует экономическим интересам двух республик. «Я выступил против этого решения, и словаки заявили, что они его также не поддерживают», — отметил Сийярто.

При этом борьба по этому вопросу еще не завершена, добавил он. Однако власти Венгрии и Словакии будут настаивать на сохранении поставок российских энергоресурсов в ЕС на самых высоких уровнях. «Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», — резюмировал руководитель венгерского министерства.

До этого еще две европейские страны выступили против отказа от импорта российского газа. С такой позицией выступили представители крупнейших покупателей сжиженного природного топлива (СПГ) из РФ — Франции и Бельгии. Они призвали руководство ЕК детально изложить все возможные экономические и правовые последствия подобного решения.

Ранее ЕК обязала страны ЕС представить национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками. ЕК, в свою очередь, пообещала в скором времени опубликовать запреты на импорт российского газа по новым контрактам и спотовым покупкам. Полностью отказаться от закупок нефти и газа из России власти ЕС планируют до конца 2027 года, а от импорта урана из РФ — к 2030-му.