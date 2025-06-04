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06:37, 4 июня 2025Экономика

Два крупнейших покупателя российского газа в Европе отказались поддержать запрет на импорт

Politico: Франция и Бельгия отказались поддержать запрет на импорт газа из РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Два крупнейших покупателя российского газа в Европе, Франция и Бельгия, отказались поддержать запрет на импорт в ЕС, инициированный Еврокомиссией. Об этом пишет газета Politico.

«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы», — говорится в материале.

Франция и Бельгия требуют от ЕК дополнительные заверения о том, какие экономические и правовые последствия повлечет подобное решение.

Министр энергетики Франции Марк Ферраччи выразил опасение, что полный отказ от российского газа может привести к тому, что частные фирмы столкнутся с «судебными делами России» по поводу контрактов.

До конца этого года Еврокомиссия обязала страны ЕС представить национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками. ЕК, в свою очередь, в скором времени опубликует запреты на импорт российского газа по новым контрактам и спотовым покупкам.

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