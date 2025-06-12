Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:47, 12 июня 2025Экономика

Еще две европейские страны выступили против отказа от российского топлива

Сийярто: Венгрия и Словакия выступят против плана ЕК по отказу от топлива из РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Венгрия и Словакия выступят против плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей. Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Сийярто отметил, что подобные ограничения нанесут ущерб экономикам обеих стран, так как они продолжают в значительной степени зависеть от импорта российских энергоресурсов, включая нефть и газ. По этой причине Венгрия и Словакия не могут согласиться с «грубым нарушением суверенитета», к которому ведет инициатива главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Глава дипведомства добавил, что план по отказу от импорта российских энергоносителей был разработан в интересах Украины и направлен против РФ. Сийярто подчеркнул, что ни Будапешт, ни Братислава не согласны с позицией по этому вопросу и намерены отстаивать интересы национальных экономик на уровне ЕК.

Материалы по теме:
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
6 мая 2025

Ранее еще две европейские страны отказались поддержать запрет на импорт сжиженного природного газа из России. С подобной позицией, сообщала газета Politico, выступили Франция и Бельгия. Такая реакция на инициативу ЕК была во многом обусловлена тем, что Брюссель и Париж являются крупнейшими покупателями этого вида российского топлива в регионе. На этом фоне представители Бельгии и Франции потребовали от ЕК предоставить отчет, в котором будут перечислены все возможные экономические и правовые последствия подобного решения.

Еврокомиссия обязала страны Евросоюза (ЕС) представить национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками. ЕК, в свою очередь, пообещала в скором времени опубликовать запреты на импорт российского газа по новым контрактам и спотовым покупкам. Полностью отказаться от закупок энергоносителей из РФ, включая нефть и уран, власти ЕС планируют до конца 2027 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пообещал присвоить звание Героя России не вернувшемуся с СВО офицеру

    Губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих на машинах

    Выживший пассажир самолета Air India описал крушение фразой «вокруг меня были тела»

    Еще две европейские страны выступили против отказа от российского топлива

    В российском регионе вырос спрос на телохранителей среди туристов

    Министр обороны Германии ответил на вопрос о передаче ракет Taurus Украине

    Гашек оказался недоволен участием россиян в «Ролан Гаррос»

    Зеленский вновь попытался объяснить перепалку в Белом доме

    Пассажиры российского самолета застряли в аэропорту на 14 часов и устроили забастовку

    В центре Петербурга вспыхнул «Достоевский»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости