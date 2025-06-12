Еще две европейские страны выступили против отказа от российского топлива

Сийярто: Венгрия и Словакия выступят против плана ЕК по отказу от топлива из РФ

Венгрия и Словакия выступят против плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей. Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Сийярто отметил, что подобные ограничения нанесут ущерб экономикам обеих стран, так как они продолжают в значительной степени зависеть от импорта российских энергоресурсов, включая нефть и газ. По этой причине Венгрия и Словакия не могут согласиться с «грубым нарушением суверенитета», к которому ведет инициатива главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Глава дипведомства добавил, что план по отказу от импорта российских энергоносителей был разработан в интересах Украины и направлен против РФ. Сийярто подчеркнул, что ни Будапешт, ни Братислава не согласны с позицией по этому вопросу и намерены отстаивать интересы национальных экономик на уровне ЕК.

Ранее еще две европейские страны отказались поддержать запрет на импорт сжиженного природного газа из России. С подобной позицией, сообщала газета Politico, выступили Франция и Бельгия. Такая реакция на инициативу ЕК была во многом обусловлена тем, что Брюссель и Париж являются крупнейшими покупателями этого вида российского топлива в регионе. На этом фоне представители Бельгии и Франции потребовали от ЕК предоставить отчет, в котором будут перечислены все возможные экономические и правовые последствия подобного решения.

Еврокомиссия обязала страны Евросоюза (ЕС) представить национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками. ЕК, в свою очередь, пообещала в скором времени опубликовать запреты на импорт российского газа по новым контрактам и спотовым покупкам. Полностью отказаться от закупок энергоносителей из РФ, включая нефть и уран, власти ЕС планируют до конца 2027 года.