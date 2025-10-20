Еврокомиссар порассуждал об отказе от российского газа вопреки желанию некоторых стран ЕС

Еврокомиссар Йоргенсен: Рассчитываю на отказ ЕС от газа из России 20 октября

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, который регулярно заявляет о стремлении Брюсселя как можно быстрее отказаться от поставок российского газа от имени европейских стран, сообщил, что рассчитывает на утверждение 20 октября Советом ЕС решения о самозапрете покупать у РФ природный газ, а также СПГ начиная с 2027 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отметив, что, несмотря на все усилия Еврокомиссии, на закупки российского газа по-прежнему приходится более 13 процентов их объема, чиновник посетовал, что принятие соответствующего плана «затянулось слишком надолго». Йоргенсен также признал, что у решения об отказе от российского газа есть противники, одним из главных среди которых является Словакия. «Решение не требует единогласной поддержки, оно требует квалифицированного большинства, поэтому я смотрю на вещи позитивно», — рассуждает он.

Говоря о том, как в дальнейшем быть Братиславе, еврокомиссар указал, что ее представителям окажут поддержку, но больших программ помощи создавать не планируется. По его словам, действие отказа не будет привязано к ситуации вокруг украинского конфликта и принимается навсегда.

По итогам первых восьми месяцев 2025 года суммарные траты стран Евросоюза увеличились на 7,8 процента, примерно до 9,75 миллиарда евро.

