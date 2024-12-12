В Европе захотели навсегда разорвать связи с Россией в одной ключевой отрасли. Что об этом известно?

В Европе заявили о намерении навсегда разорвать связи с РФ в топливной сфере

Власти Европейского союза (ЕС) хотят навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере. О соответствующих планах заявил новый еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен. Своей основной целью он назвал разработку стратегического долгосрочного плана, который позволит окончательно разрушить все энергетические отношения ЕС с российской стороной.

«То, что мы смогли снизить нашу зависимость до такой степени, которая у нас есть, на самом деле является большим достижением», — подчеркнул Йоргенсен.

Кроме того, еврокомиссар напомнил о важности активного использования возобновляемых источников энергии ради снижения зависимости региона от поставок топлива из РФ. Это, по его словам, поспособствует более «зеленому» будущему Европы.

Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей Дэн Йоргенсен еврокомиссар по вопросам энергетики

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Йоргенсен назвал основную проблему

По словам комиссара, многолетняя кампания ЕС по отказу от российского топлива дала сбой, из-за чего необходим другой подход к решению проблемы. Он назвал растущие закупки странами Евросоюза российского сжиженного природного газа (СПГ) наиболее значимой проблемой, обратной стороной нисходящей траектории блока по импорту энергоносителей РФ.

Так, план Йоргенсена, по его словам, в первую очередь будет сосредоточен «на газе, но также на нефти и ядерной энергии». Реализовать его планируется в течение 100 дней после вступления комиссара в должность, что произойдет в начале марта.

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Издание Politico со ссылкой на аналитическую компанию Kpler отмечает, что ЕС в 2024 году импортирует примерно на 10 процентов больше СПГ из России, чем в предыдущем году.

В 2021 году российский газ составлял около 45 процентов общего импорта газа в Евросоюз. Дальнейшее введение санкций привело к сокращению закупок трубопроводного газа. Россия же в связи с этим обязала недружественные страны платить за топливо в рублях. Несмотря на это, за последние годы импорт СПГ из России увеличился на 40 процентов по сравнению с показателями 2021-го

Россия оказалась главным поставщиком СПГ в Европу в начале осени

В сентябре Россия с учетом поставок по трубопроводам и СПГ вернула себе статус главного газового поставщика в страны ЕС, потерянный летом 2022-го, с долей 23,74 процента. Европейские компании за первый месяц осени приобрели у РФ газа на 1,4 миллиарда евро, что на треть больше, чем было в августе.

40 процентов из общего объема пришлось на СПГ, а 60 — на трубопроводы. Известно, что до этого лидером в данной сфере являлся Алжир. На третьем месте расположились США, а на четвертой строчке тогда оказалась Норвегия.