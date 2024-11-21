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08:27, 21 ноября 2024Экономика

Россию назвали главным поставщиком газа в Европу в сентябре

РИА Новости: Россия в сентябре вернула статус главного поставщика газа в Европу
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

По итогам сентября Россия с учетом поставок по трубопроводам и сжиженного природного газа (СПГ) вернула себе статус главного газового поставщика в Европу с долей 23,74 процента, который она потеряла к лету 2022 года. Об этом со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных Евростата, пишет РИА Новости.

За первый месяц осени европейские компании купили российского газа на 1,4 миллиарда евро, что на треть больше, чем в августе. Из общего объема 40 процентов пришлось на СПГ, а 60 процентов — на трубопроводы.

Такой скачок позволил обойти Алжир, который называли лидером в последние месяцы до осени. Объем поставок из африканской страны в денежном выражении составил 1,1 миллиарда евро.

США, как утверждает агентство, нарастили поставки на 21 процент, до 990 миллиона евро, и поднялись с пятого на третье место. Четвертой осталась Норвегия — 975 миллионов евро (плюс семь процентов), а Великобритания после падения поставок в 2,4 раза, до 429,2 миллиона евро, опустилась на пятое место.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты, которые также опирались на данные Евростата, сообщил, что ЕС в сентябре заплатил за российский трубопроводный газ 839,9 миллиона евро, а за СПГ — 547,8 миллиона.

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