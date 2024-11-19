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07:30, 19 ноября 2024Экономика

Евросоюз заплатил максимальную сумму за российский газ

Евростат: в сентябре ЕС заплатил за трубопроводный газ из РФ 840 миллионов евро
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В первый месяц осени Европейский союз заплатил за российский трубопроводный газ максимальную, с февраля 2023 года, сумму. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственные расчеты, а также данные Евростата.

Речь идет о сумме в 839,9 миллиона евро. Если сравнивать с августовскими показателями, то рост составил 30 процентов. Относительно сентября 2023 года сумма выросла на 36 процентов.

Италия заплатила 315,5 миллиона евро, Венгрия 219,6 миллиона, Греция 166,9 миллиона, а Словакия 125,5 миллиона.

Что касается сжиженного природного газа (СПГ), то в сентябре ЕС купил его на 547,8 миллиона евро. Это стало максимальным значением с апреля 2024 года. Франция купила этого энергоносителя на 215,7 миллиона евро, Бельгия на 130,5 миллиона, а Нидерланды — 93,5 миллиона.

Всего с января по сентябрь 2024 года ЕС заплатил за трубопроводный газ России 5,4 миллиарда евро. Год назад этот показатель составлял 6,3 миллиарда.

По информации Reuters, несмотря на прекращение поставок для австрийской компании OMV, «Газпром» продолжил поставлять газ в Европу через территорию Украины в прежних объемах. Оказалось, что выпавшие объемы нашли новых покупателей или посредников.

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