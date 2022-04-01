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Украина отказалась подтвердить причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде

Минобороны Украины не стало подтверждать причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде

Кадр: МЧС России / ТАСС

Минобороны Украины не стало подтверждать или опровергать причастность к удару по нефтебазе в Белгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Не будем ни подтверждать, ни опровергать», — заявил представитель украинского Минобороны Александр Мотузяник на брифинге, отказавшись давать дальнейшие комментарии.

О ЧП в Белгороде утром 1 апреля сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Глава региона заверил, что опасности для населения нет.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, случившееся не создает комфортных условий для продолжения переговоров между Москвой и Киевом. Песков также сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложено о ситуации в Белгороде. Он напомнил, что на место отправился врио главы МЧС Александр Чуприян, принимаются меры для реорганизации цепочек по снабжению топливом.

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Алина Гончарова
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