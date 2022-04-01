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В Кремле оценили влияние удара ВСУ по нефтебазе на переговоры России и Украины

Песков заявил, что удар ВСУ по нефтебазе РФ не создает комфортных условий для переговоров

Кадр: видео пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Авиаудар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в российском Белгороде не создает комфортных условия для продолжения переговоров между Москвой и Киевом. Так влияние действий украинских военных оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 1 апреля.

«Безусловно это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Таким образом Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, не стоит ли расценивать произошедшее как эскалацию конфликта со стороны киевских властей.

О ЧП на территории нефтебазы в Белгороде стало известно утром 1 апреля. По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

В МЧС России рассказали, что пламя охватило резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, спасатели пытаются не допустить перехода огня на соседние с горящими резервуары.

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Варвара Кошечкина
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