Путину доложили о ситуации в Белгороде

Песков сообщил, что Путину известно о пожаре на нефтебазе в Белгороде

Президенту России Владимиру Путину известно о ситуации в Белгороде, где после авиаудара Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на нефтебазе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По Белгороду, естественно, президенту доложено. Вы знаете, что [врио главы] МЧС туда отправился... и предпринимаются [меры] для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом с тем, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми элементами топлива», — сказал он.

О ЧП на территории нефтебазы в Белгороде стало известно утром 1 апреля. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Глава области заверил, что населению ничего не угрожает.

Между тем Минэнерго исключило возможный дефицит топлива из-за произошедшего на нефтебазе пожара. По словам главы ведомства Николая Шульгинова, случившееся никак не должно отразиться на топливообеспечении региона и ценах для потребителей. Он также пообещал, что при необходимости сети АЗС Белгородской области будут обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей.