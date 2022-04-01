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Минэнерго исключило дефицит топлива из-за пожара на белгородской нефтебазе

В Минэнерго сообщили, что пожар на нефтебазе в Белгороде не вызовет дефицит топлива

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Возгорание на нефтебазе в Белгородской области не вызовет дефицит топлива. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов, сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

По его словам, произошедшее никак не должно отразиться на топливообеспечении региона и ценах для потребителей. Минэнерго также ждет новые данные по срокам восстановления и дальнейшей работе нефтебазы.

«При необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей, имеющих высокий запас моторного топлива», — пообещал Шульгинов. Министр также добавил, что этот инцидент находится на особом контроле ведомства.

О возгорании, произошедшем на АО «Белгороднефтепродукт» после авиаудара с вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте, стало известно ранее 1 апреля. В МЧС России рассказали, что пламя охватило резервуары с топливом. Такому пожару присвоен повышенный ранг сложности. В ликвидации возгорания на нефтебазе в Белгороде задействованы более 170 человек и 50 единиц техники.

По предварительным данным, никто не пострадал. Предполагаемый момент удара по российскому объекту также показали на видео.

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Варвара Кошечкина
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