В обстрелянную ВСУ Белгородскую область поставят бензин из соседних регионов

Белгородскую область полностью обеспечат бензином из Курской и Воронежской областей

Автомобильные заправочные станции (АЗС) Белгородской области, обстрелянной Вооруженными силами Украины (ВСУ), будут полностью обеспечены бензином из соседних регионов — Курской и Воронежской областей. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов, пишет ТАСС.

В министерстве также отметили, что пожар на не отразился ни на обеспечении региона топливом, ни на ценах потребителей.

О ЧП на территории нефтебазы в Белгороде стало известно утром 1 апреля. По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте.