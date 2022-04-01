Курских силовиков после обстрела в Белгороде привели в повышенную готовность

Курский губернатор Старовойт сообщил о переводе силовых служб в повышенную готовность

Все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде. Об этом губернатор российского регион Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Я связался с губернатором Вячеславом Гладковым и предложил помощь. Вячеслав Владимирович поблагодарил за предложение, но сказал, что всего хватает: справляются сами при содействии федеральных структур», — сообщил он и призвал людей не поддаваться панике и не запасаться топливом впрок.

Утром 1 апреля стало известно, что на территории нефтебазы в Белгороде начался пожар. По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, он начался из-за авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины (ВСУ), которые зашли на территорию России на низкой высоте.

По уточненным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Предполагаемый момент нанесения удара по нефтебазе в Белгороде показали на видео.