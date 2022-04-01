Названо число задействованных на горящей нефтебазе в Белгороде пожарных

В ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде задействованы более 170 человек

В ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде задействованы более 170 человек и 50 единиц техники. Такое число назвал в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что на месте пожара проводится наращивание сил и средств МЧС. Кроме того, по словам Гладкова, был привлечен специальный поезд, который осуществляет перекачку воды в пожарные автоцистерны.

В связи с пожаром на белгородской нефтебазе пришлось изменить логистические цепочки поставок топлива на АЗС, добавил российский губернатор.

Гладков заверил, что дефицита топлива в Белгородской области не будет.

Ранее сообщалось, что регион полностью обеспечат бензином из Курской и Воронежской областей.

О ЧП на территории нефтебазы в Белгороде стало известно утром 1 апреля. По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

В МЧС России рассказали, что пламя охватило резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, спасатели пытаются не допустить перехода огня на соседние с горящими резервуары.

К месту происшествия уже вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян с оперативной группой.