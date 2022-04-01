Глава МЧС вылетит на место пожара в Белгороде

Врио главы МЧС Чуприян вылетит на место пожара на нефтебазе в Белгороде

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой вылетает в Белгород на место пожара на нефтебазе. Об этом сообщает в пятницу, 1 апреля, РИА Новости.

Чуприян на месте проведет оценку работы региональных экстренных служб, пояснил собеседник агентства.

Кроме того, будут проведены все необходимые мероприятия для недопущения перехода огня на соседние резервуары на нефтебазе, пояснили в МЧС России.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли нефтебазу в российском Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что два боевых вертолета ВСУ зашли на территорию России на низкой высоте.

В МЧС России рассказали, что пламя охватило резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, спасатели пытаются не допустить перехода огня на соседние с горящими резервуары.