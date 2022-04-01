Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава МЧС вылетит на место пожара в Белгороде

Врио главы МЧС Чуприян вылетит на место пожара на нефтебазе в Белгороде
Александр Чуприян

Александр Чуприян. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой вылетает в Белгород на место пожара на нефтебазе. Об этом сообщает в пятницу, 1 апреля, РИА Новости.

Чуприян на месте проведет оценку работы региональных экстренных служб, пояснил собеседник агентства.

Кроме того, будут проведены все необходимые мероприятия для недопущения перехода огня на соседние резервуары на нефтебазе, пояснили в МЧС России.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли нефтебазу в российском Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что два боевых вертолета ВСУ зашли на территорию России на низкой высоте.

В МЧС России рассказали, что пламя охватило резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, спасатели пытаются не допустить перехода огня на соседние с горящими резервуары.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ
В обстрелянную ВСУ Белгородскую область поставят бензин из соседних регионов
Восемь человек погибли в результате аварии на шахте в Сербии
Минобороны сообщило о захвате модернизированных украинских танков Т-64
Инвестор назвал эффективные методы сбережения денег
Раскрыта личность тайного возлюбленного Деми Мур
В МИД рассказали об экономии от выхода России из Совета Европы
Мосбиржа захотела вернуть клиентов из части иностранных государств
Минобороны сообщило о поражении 52 военных объектов Украины
Ведущая Первого канала прокомментировала отъезд Урганта из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.