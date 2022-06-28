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Под Курском сбили украинский беспилотник

Глава Курской области Старовойт сообщил о сбитом под Курском украинском беспилотнике

Фото: City News Moskva/ Globallookpress.com

Под Курском был сбит украинский беспилотник, об этом сообщил в Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно, в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб», — отметил губернатор.

По предварительной информации, жертв и разрушений не последовало, добавил Старовойт, призвав население сохранять спокойствие. Он заключил, что подразделения вооруженных сил в регионе находятся на усиленном дежурстве.

Ранее стало известно, что в Курской области до 8 июля продлили желтый уровень террористической опасности.

Юго-запад и запад Курской области граничит с Сумской областью Украины. 17 июня в Курской области из минометов было обстреляно село Гордеевка, а 19 июня в воздушное пространство региона проник беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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