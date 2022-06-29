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Власти граничащего с Украиной региона показали обломки сбитого беспилотника ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт опубликовал фото сбитого беспилотника ВСУ
Начало событий в новости Под Курском сбили украинский беспилотник

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале фотографии сбитого над регионом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам представителя власти, сбитый беспилотник был произведен еще в СССР.

«На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», — рассказал Старовойт.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Дрон был сбит ночью 28 июня в районе восточнее Курска. Жертв и разрушений не последовало.

Ранее над Курской областью уже сбивали беспилотники — 25 апреля российские системы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ в районе села Боровского.

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Валерий Розенберг
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