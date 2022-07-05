Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе заявили об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле ВСУ приграничных пунктов
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничные пункты Глушковского района региона снова обстреляли. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Старовойт заявил об обстреле приграничных пунктов российского региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — подчеркнул он.

3 июля Старовойт сообщил, что на подлете к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Он добавил, что благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии предрекли Европе борьбу за распределение газа
Российский губернатор показал кадры из обстрелянных приграничных территорий
Психолог сравнила прикосновения с сексом
Разорвавший контракт с клубом КХЛ финн описал отношение к России
Девушка устроилась на работу в кафе и оказалась в тайном борделе
В России заявили об активизации реваншистских устремлений Японии
Лавров обвинил Запад в давлении на СМИ
Раскрыто место отдыха российских звезд на территории Новой Москвы
Патрушев призвал ограничить иностранное участие в важных для энергетики проектах
Россиянка отдохнула на Мертвом море и восхитилась его оздоровительным эффектом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.