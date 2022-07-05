В российском регионе заявили об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле ВСУ приграничных пунктов

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничные пункты Глушковского района региона снова обстреляли. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Старовойт заявил об обстреле приграничных пунктов российского региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — подчеркнул он.

3 июля Старовойт сообщил, что на подлете к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Он добавил, что благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет.