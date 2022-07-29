Глава обстрелянного российского региона заявил об ответном ударе по ВСУ

Глава Брянской области Богомаз заявил об ответном ударе по ВСУ после обстрела Сачковичей

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Сачковичей в Климовском районе Брянской области российские военные нанесли ответный удар. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, именно ответным ударом объясняются новые «громкие хлопки» в Климовском районе.

«Военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки», — написал губернатор.

Он призвал население приграничных районов сохранять спокойствие.

Ранее глава Брянской области показал кадры с места обстрела населенного пункта Сачковичи. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена линия электропередачи.

Тремя днями ранее, 26 июля, Богомаз сообщал о другой атаке со стороны Украины.