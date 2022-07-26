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Брянский губернатор сообщил о сбросе взрывного устройства ВСУ на погранпункт

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали погранпункт «Троебортное»

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многосторонний автомобильный пункт пропуска «Троебортное», расположенный в Севском районе. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, на таможенный пост с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.

«В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что 25 июля также со стороны Украины прилетел беспилотный аппарат. Он сбросил боеприпас рядом с автомобильным пунктом пропуска Новые Юрковичи в Климовском районе. После атаки два человека получили ранения и были госпитализированы.

В Брянской области до 7 августа действует высокий уровень террористической опасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

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Евгения Куликова
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