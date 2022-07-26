Стало известно о пострадавших россиянах в результате атаки со стороны Украины

SHOT: два человека пострадали в результате атаки с коптера в Брянской области

В Брянской области два человека пострадали в результате атаки со стороны Украины, которая была произведена с дрона. Об этом во вторник, 26 июля, пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что беспилотный аппарат прилетел в Климовский район и сбросил боеприпас рядом с автомобильным пунктом пропуска Новые Юрковичи 25 июля. Предположительно, речь идет о ВОГ-17.

После атаки стало известно, что в два человека попали в больницу: 43-летний сотрудник «Росгранстроя» с осколочным ранением ягодицы и 68-летний местный житель с ранением голени, бедра и предплечья. Официального подтверждения властей пока нет.

19 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об артобстреле граничащего с Украиной села Новые Юрковичи в Климовском районе и опубликовал снимок с упавшим снарядом. В российском регионе до 7 августа действует высокий уровень террористической опасности.