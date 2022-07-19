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Появилось фото с места артобстрела граничащего с Украиной российского села

Брянский губернатор Богомаз опубликовал фото с места артобстрела села Новые Юрковичи

Фото: Telegram-канал «AV БогомаZ»

Появилось фото с места артобстрела граничащего с Украиной села Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Снимок опубликовал губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале во вторник, 19 июля.

Он уточнил, что обстрел велся в районе пяти утра. В результате ЧП никто не пострадал, упавший снаряд повредил участок автомобильной дороги.

Это не первый обстрел, которому подвергается регион. 17 июля Богомаз сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново Суземского района.

8 июля власти Брянской области приняли решение продлить высокий уровень террористической опасности до 23 июля.

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Евгения Куликова
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