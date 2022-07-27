Умерший при атаке дрона-камикадзе ВСУ под Брянском оказался гражданином Молдавии
Погибший в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на таможенный пункт международного автомобильного пропускного пункта (МАПП) «Троебортное» оказался гражданином Молдавии. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Анна Тимофеева.
Тимофеева опровергла сообщение губернатора Брянской области Александра Богомаза о том, что умерший являлся сотрудником таможни.
«Информация о гибели сотрудника таможни в результате атаки на пост Брянской таможни не соответствует действительности. Оба сотрудника таможни, получившие осколочные ранения, живы. Погибший — гражданин Молдовы», — сообщила Тимофеева.
Она добавила, что погибший приехал на таможенный пункт для оформления продления временного ввоза автомобиля.
Таможенный пост ранее был атакован с дрона — беспилотник сбросил на таможенников взрывное устройство. В Брянской области до 7 августа действует высокий уровень террористической опасности.