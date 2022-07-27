Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Умерший при атаке дрона-камикадзе ВСУ под Брянском оказался гражданином Молдавии

Погибший после атаки дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области оказался гражданином Молдавии
Начало событий в новости Брянский губернатор сообщил о сбросе взрывного устройства ВСУ на погранпункт

Фото: Jennessa Davey / Wikimedia

Погибший в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на таможенный пункт международного автомобильного пропускного пункта (МАПП) «Троебортное» оказался гражданином Молдавии. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Анна Тимофеева.

Тимофеева опровергла сообщение губернатора Брянской области Александра Богомаза о том, что умерший являлся сотрудником таможни.

«Информация о гибели сотрудника таможни в результате атаки на пост Брянской таможни не соответствует действительности. Оба сотрудника таможни, получившие осколочные ранения, живы. Погибший — гражданин Молдовы», — сообщила Тимофеева.

Она добавила, что погибший приехал на таможенный пункт для оформления продления временного ввоза автомобиля.

Таможенный пост ранее был атакован с дрона — беспилотник сбросил на таможенников взрывное устройство. В Брянской области до 7 августа действует высокий уровень террористической опасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Группа Little Big отменила концерты в России
В Кремле раскритиковали жесткие меры властей Молдавии к оппозиции
Биатлонистка объяснила отказ от российского паспорта ради выступления за Литву
На Украине назначили нового генерального прокурора
Российский хирург раскрыла последствия инъекций ботокса для организма
Лавров назвал следующую целью агрессии Запада
Названо препятствие на пути Джонсона к посту генсека НАТО
Британский миллионер вызвал недовольство соседей из-за сена
Польша заказала тысячу танков и другое тяжелое вооружение в Южной Корее
Умерший при атаке дрона-камикадзе ВСУ под Брянском оказался гражданином Молдавии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.