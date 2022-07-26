Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на пункт таможни в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что один пострадавший при атаке ВСУ скончался

Один из сотрудников таможенной службы, пострадавший во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на таможенный пункт в Брянской области, скончался. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что удар был нанесен по складу временного хранения близ таможенного пункта международного автомобильного пропускного пункта (МАПП) «Троебортное». Всего при атаке пострадали четыре человека.

Ранее сообщалось, что таможенный пост был атакован с дрона — беспилотник сбросил на таможенников взрывное устройство.

В Брянской области до 7 августа действует высокий уровень террористической опасности.