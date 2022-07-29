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Российский губернатор показал кадры из обстрелянных приграничных территорий

Брянский губернатор Богомаз показал кадры с места обстрела ВСУ села Сачковичи

Фото: Telegram-канал «AV БогомаZ»

Губернатор Брянской области показал кадры с места обстрела населенного пункта Сачковичи в Климовском районе со стороны Украины. Снимки глава российского региона опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу, 29 июля.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. Ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена линия электропередачи.

Фото: Telegram-канал «AV БогомаZ»

Тремя днями ранее, 26 июля, Богомаз сообщал о другой атаке со стороны Украины. Он заявил, что склад временного хранения (СВХ) рядом с таможенным постом многостороннего автомобильного пункта пропуска «Троебортное» с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.

Позже стало известно о четырех пострадавших. Губернатор Брянской области уточнил, что один из пострадавших скончался.

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Евгения Куликова
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