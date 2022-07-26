Глава граничащего с Украиной региона заявил о пострадавших при атаке ВСУ

Глава Брянской области Богомаз заявил о четырех пострадавших после атаки ВСУ на погранпост

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на таможенный пост «Троебортное» в Севском районе Брянской области пострадали четыре человека. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«На месте работают оперативные службы», — заявил Богомаз.

Ранее сообщалось, что таможенный пост был атакован с дрона — беспилотник сбросил на таможенников взрывное устройство.

В понедельник, 25 июля, глава Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле ВСУ села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Он уточнил, что противник вел прицельный огонь по вышке сотовой связи.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.