Российский губернатор сообщил о прекращении обстрела граничащего с Украиной села

Курский губернатор Старовойт сообщил о прекращении обстрела села Алексеевка Украиной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел российского приграничного села Алексеевка. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате удара со стороны Украины нет.

В понедельник, 25 июля, Старовойт сообщил о минометном обстреле ВСУ села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Он уточнил, что противник вел прицельный огонь по вышке сотовой связи.

20 июля Вооруженные силы России ответным огнем подавили обстрел ВСУ приграничного Рыльского района Курской области. По словам Старовойта, противник вел огонь по пункту пропуска Крупец. Из-за удара противника в деревне Городище были повреждены линии электропередачи.

24 июля власти Курской области продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности до 8 августа. Губернатор подчеркнул, что «ситуация на границе не позволяет расслабляться».

