Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский губернатор сообщил о прекращении обстрела граничащего с Украиной села

Курский губернатор Старовойт сообщил о прекращении обстрела села Алексеевка Украиной

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел российского приграничного села Алексеевка. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате удара со стороны Украины нет.

В понедельник, 25 июля, Старовойт сообщил о минометном обстреле ВСУ села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Он уточнил, что противник вел прицельный огонь по вышке сотовой связи.

Материалы по теме:
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022

20 июля Вооруженные силы России ответным огнем подавили обстрел ВСУ приграничного Рыльского района Курской области. По словам Старовойта, противник вел огонь по пункту пропуска Крупец. Из-за удара противника в деревне Городище были повреждены линии электропередачи.

24 июля власти Курской области продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности до 8 августа. Губернатор подчеркнул, что «ситуация на границе не позволяет расслабляться».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Байдена
В «Спортинге» отреагировали на слухи о возвращении Роналду
Врач назвала главные причины старения кожи
Две «пророссийские» партии на Украине оспорили запрет на деятельность
Суд оправдал бывшего совладельца «Тагилбанка» по делу о фальсификации документов
Москвич построил себе балкон и вызвал гнев соседей
Синоптик пообещал москвичам «очень теплый» август
Туристы забронировали роскошный отель и пожаловались на экскременты в номере
Зеленский уволил главу Сил специальных операций ВСУ
Врач перечислил россиянам неочевидные и опасные причины проблем с обонянием
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.