Российский губернатор сообщил о минометном обстреле ВСУ

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают приграничное село Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Об этом в понедельник, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт.

«Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет», — написал он.

20 июля сообщалось о том, что ВСУ обстреляли приграничный Рыльский район. Под огнем артиллерии находился пограничный пункт пропуска Крупец. По словам главы Рыльского района Андрея Лисмана, один из прилетевших со стороны Украины снарядов взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище.

В Курской области до 8 августа введен высокий уровень террористической опасности.