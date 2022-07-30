Бастрыкин поручил расследовать обстрел села в Брянской области со стороны ВСУ

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка под Брянском со стороны ВСУ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным расследовать факты обстрела села Ломаковка в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 30 июля, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, артобстрел села совершен утром 30 июля. В результате повреждена электрическая подстанция и несколько домов.

Глава СКР потребовал установить личности украинских военных, причастных к совершению преступления.

Ранее об обстреле Ломаковки сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.