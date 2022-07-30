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Бастрыкин поручил расследовать обстрел села в Брянской области со стороны ВСУ

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка под Брянском со стороны ВСУ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным расследовать факты обстрела села Ломаковка в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 30 июля, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, артобстрел села совершен утром 30 июля. В результате повреждена электрическая подстанция и несколько домов.

Глава СКР потребовал установить личности украинских военных, причастных к совершению преступления.

Ранее об обстреле Ломаковки сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.

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Елизавета Новикова
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