Возросло число пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота

Число пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота возросло до шести

Число пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота возросло до шести. Об этом в Telegram сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Погибших нет. Состояние двух человек средней тяжести. У остальных — легкие ранения. Необходимая помощь оказана», — рассказал он.

Об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота Развожаев сообщил ранее 31 июля. Как заявил глава города, погибших в результате инцидента нет.

Все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности отменены. Губернатор попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.