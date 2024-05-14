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14:06, 14 мая 2024Наука и техника

В зону СВО поступили модифицированные модули защиты танков «Тритон»

«Лаборатория ППШ»: в зону СВО поступили модифицированные модули защиты «Тритон»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В зону специальной военной операции (СВО) поступили модифицированные модули «Тритон», предназначенные для защиты танков от FPV-дронов. Об этом со ссылкой на генерального директора компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Дениса Осломенко сообщает ТАСС.

Унифицированные модули защиты, имеющие форму пирамиды, отличаются скоростью и простотой установки. «В нем шесть-восемь магнитов, благодаря которым можно установить на танк столько модулей, сколько необходимо установить. Все это соединяется, водителю-танкисту выдается пульт на включение», — сказал руководитель.

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На развертывание защиты уходит от 5 до 10 минут, всего в зоне СВО имеется несколько тысяч таких модулей. Кроме бронетехники, подобное оборудование может монтироваться, например, на квадроциклы и катера.

Ранее Осломенко заявил, что в зоне СВО появились роботы-подавители дронов. По его словам, подавители дронов на основе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон» начали прикрывать эвакуационные группы в серой зоне боевых действий.

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      Иван Потапов
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