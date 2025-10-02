Наука и техника
09:35, 2 октября 2025

Россия испытала «Изделие 545»

В России испытали кинетическое антидроновое орудие «Изделие 545»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России испытали кинетическое антидроновое орудие «Изделие 545», созданное в рамках проекта «Новые русские технологии». Об этом со ссылкой на компанию-разработчика сообщает ТАСС.

Устройство позволяет перехватывать доны в радиусе 100-150 метров. «Корпус изделия выстреливается и поражает дрон. Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это наше ноу-хау, защищенное патентами», — заявили в компании.

Там уточнили, что в настоящее время изделие находится на этапе научной разработки.

В сентябре портал Defence Blog сообщил, что итальянская компания Fabarm представила новую модификацию дробовика STF/12, которая предназначена для борьбы с дронами.

В июне газета «Известия» рассказала, что компания «Техкрим» из Ижевска создала специальные патроны для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами.

