02:01, 30 сентября 2025Наука и техника

В Италии представили антидроновый дробовик

Компания Fabarm представила антидроновый дробовик STF/12 повышенной дальности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: FABARM

Итальянская компания Fabarm представила новую модификацию дробовика STF/12, которая предназначена для борьбы с дронами. Об этом сообщает Defence Blog.

Антидроновый STF/12 Compact XL Range 22 предназначен для поражения низколетящих целей на больших расстояниях. Дробовик повышенной дальности под патрон калибра 12/76 получил магазин емкостью семь боеприпасов.

Новую модификацию STF/12 оснастили усиленным стволом, который позволяет вести огонь антидроновыми патронами с дробью из карбида вольфрама. Отмечается, что в ходе показательных стрельб ружье продемонстрировало эффективную дальность стрельбы 100 метров. STF/12 успешно поражало пластиковые мишени, которые имитировали беспилотники.

В июне 2024 года «Известия» рассказали, что в России создали специальные ружейные патроны для борьбы с беспилотниками. Боеприпас калибра 12/70 «Перехват» снаряжается шестью свинцовыми сегментами, которые соединяются кевларовой нитью. После выстрела раскрывшаяся конструкция формирует поле поражения диаметром до одного метра.

