Живущая в Европе бывшая ведущая Первого канала заявила об отсутствии стабильного заработка

Живущая в Европе ведущая Агалакова заявила об отсутствии стабильного заработка

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом в реестр иноагентов), живущая в Европе, заявила об отсутствии стабильного заработка. Об этом она рассказала в беседе с журналисткой Ириной Петровской, видео вышло на YouTube.

По словам Агалаковой, после ухода с Первого канала в 2022 году она в основном работала над документальным фильмом. Ведущая добавила, что также периодически сотрудничала с разными СМИ, но нигде не работала на постоянной основе.

«Стабильного ни заработка, ни работы у меня все это время не было. Я тратила все, что было нажито непосильным трудом», — сказала журналистка.

Ранее Агалакова призналась, что после увольнения с Первого канала ее уровень жизни снизился. По словам бывшей телеведущей, они с мужем больше не могут позволить себе многие вещи.

Жанна Агалакова работала на Первом канале с 1999 года. В 2022-м она уволилась.