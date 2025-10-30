Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:32, 30 октября 2025Интернет и СМИ

Живущая в Европе бывшая ведущая Первого канала заявила об отсутствии стабильного заработка

Живущая в Европе ведущая Агалакова заявила об отсутствии стабильного заработка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом в реестр иноагентов), живущая в Европе, заявила об отсутствии стабильного заработка. Об этом она рассказала в беседе с журналисткой Ириной Петровской, видео вышло на YouTube.

По словам Агалаковой, после ухода с Первого канала в 2022 году она в основном работала над документальным фильмом. Ведущая добавила, что также периодически сотрудничала с разными СМИ, но нигде не работала на постоянной основе.

«Стабильного ни заработка, ни работы у меня все это время не было. Я тратила все, что было нажито непосильным трудом», — сказала журналистка.

Ранее Агалакова призналась, что после увольнения с Первого канала ее уровень жизни снизился. По словам бывшей телеведущей, они с мужем больше не могут позволить себе многие вещи.

Жанна Агалакова работала на Первом канале с 1999 года. В 2022-м она уволилась.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    В России признали невозможность самостоятельной добычи газа в Арктике

    Ведущий Первого канала раскрыл особенность продуктовых магазинов в Северной Корее

    Свидание для россиянина закончилось больницей

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости