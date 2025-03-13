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14:23, 13 марта 2025Интернет и СМИ

Бывшая ведущая Первого канала пожаловалась на снижение уровня жизни в Европе

Бывшая ведущая Агалакова заявила, что уровень ее жизни снизился в Европе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом в реестр иноагентов), переехавшая в Европу, призналась, что после увольнения с телеканала ее уровень жизни снизился. Об этом она рассказала журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

«Уровень жизни, конечно, упал. Многие вещи мы уже не можем себе позволить так, как это было раньше», — пожаловалась бывшая телеведущая. Вместе с тем Агалакова подчеркнула, что их с мужем не беспокоят такие изменения в жизни.

Говоря о своих источниках дохода, она отметила, что ранее продала квартиру в Москве, благодаря чему получила «заметную сумму». Кроме того, по словам экс-ведущей, ее супруг работает оператором.

В феврале Минюст включил Агалакову в реестр иноагентов. В министерстве указали, что бывшая телеведущая среди прочего распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине.

Жанна Агалакова работала на Первом канале с 1999 года. В 2022-м она уволилась.

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