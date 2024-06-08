Россиянин избил жену в торговом центре на глазах у ребенка и посетителей

В Серпухове мужчина избил жену на глазах у ребенка и посетителей ТЦ

В Московской области мужчина избил жену в торговом центре и попал на видео. Сделанную очевидцем видеозапись происшествия публикует Telegram-канал «112».

По данным канала, инцидент произошел в одном из торговых центров города Серпухов. На кадрах видно, как мужчина ударил ногой, лежащую на полу женщину. При этом рядом сидел их малолетний ребенок. Сразу же после этого в происходящее вмешался один из посетителей ТЦ, на глазах которого происходило избиение, и оттащил россиянина от жены.

«112» уточняет, что супруги были пьяны и уже привлечены за это к административной ответственности. При этом против мужчины могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». Ход дела взяла на контроль прокуратура.

Ранее сообщалось, что в столичном Зеленограде школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке. Женщина была недовольна поведением ребенка.

