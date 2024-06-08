Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:25, 8 июня 2024Силовые структуры

Россиянин избил жену в торговом центре на глазах у ребенка и посетителей

В Серпухове мужчина избил жену на глазах у ребенка и посетителей ТЦ

В Московской области мужчина избил жену в торговом центре и попал на видео. Сделанную очевидцем видеозапись происшествия публикует Telegram-канал «112».

По данным канала, инцидент произошел в одном из торговых центров города Серпухов. На кадрах видно, как мужчина ударил ногой, лежащую на полу женщину. При этом рядом сидел их малолетний ребенок. Сразу же после этого в происходящее вмешался один из посетителей ТЦ, на глазах которого происходило избиение, и оттащил россиянина от жены.

«112» уточняет, что супруги были пьяны и уже привлечены за это к административной ответственности. При этом против мужчины могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». Ход дела взяла на контроль прокуратура.

Материалы по теме:
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге» Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
10 января 2020
«Муж душил веревкой от ее же крестика» Россиянка защищалась и убила супруга. Суд оправдал ее
«Муж душил веревкой от ее же крестика»Россиянка защищалась и убила супруга. Суд оправдал ее
23 мая 2018

Ранее сообщалось, что в столичном Зеленограде школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке. Женщина была недовольна поведением ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев назвал пособником террористов потребовавшую его ареста организацию

      Опубликована запись дуэли российского БТР-82А и БМП Bradley ВСУ

      Губерниев призвал гнать из футбола попытавшего избить мать подруги игрока РПЛ

      Россиянин избил жену в торговом центре на глазах у ребенка и посетителей

      Определилась победительница «Ролан Гаррос»

      В Москве появятся новые центры женского здоровья

      Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада разделить Россию на части

      В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

      Причину многочасовой задержки авиарейса из Казани в Турцию объяснили

      Требования Украины по переговорам с Россией назвали фантастическими

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше