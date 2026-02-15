Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 15 февраля 2026Россия

В Свердловской области детей насмерть завалило снегом

E1: Двух мальчиков насмерть завалило снегом, когда они катались с горки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Свердловской области

Двух мальчиков насмерть завалило снегом в Свердловской области во время катания на горке. Об этом сообщает издание E1.

Трагедия случилась в селе Сылва, расположенном в Шалинском районе. Два ребенка 8 и 9 лет катались на тюбинге с местного сугроба. В момент, когда они скатывались с горы, снег пошел лавиной и полностью накрыл детей. Их обнаружила бабушка одного из мальчиков — сначала она нашла в снегу тюбинг, а затем и детей.

Специалисты следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели детей. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

По информации журналистов, прибывшие на место врачи скорой помощи пытались спасти детей. Свидетели происшествия рассказали, что реанимация не дала результата, так как мальчики погибли сразу.

13 февраля стало известно о гибели троих детей девяти, шести и трех лет в результате пожара в квартире дома во Владивостоке. Они находились в квартире без взрослых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военные США захватили танкер в Индийском океане

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    Баста не прилетел на концерт в Ташкент

    Сборная Швейцарии по хоккею обыграла Чехию на Олимпиаде-2026

    Раскрыт план европейской страны по сотрудничеству с США

    Грузинская пара заподозрила городскую больницу в продаже новорожденных

    Россияне ринулись за шубами и шапками-кубанками

    В Свердловской области детей насмерть завалило снегом

    В Госдуме предложили использовать опыт Российской Империи для поддержки многодетных семей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok