В Свердловской области детей насмерть завалило снегом

E1: Двух мальчиков насмерть завалило снегом, когда они катались с горки

Двух мальчиков насмерть завалило снегом в Свердловской области во время катания на горке. Об этом сообщает издание E1.

Трагедия случилась в селе Сылва, расположенном в Шалинском районе. Два ребенка 8 и 9 лет катались на тюбинге с местного сугроба. В момент, когда они скатывались с горы, снег пошел лавиной и полностью накрыл детей. Их обнаружила бабушка одного из мальчиков — сначала она нашла в снегу тюбинг, а затем и детей.

Специалисты следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели детей. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

По информации журналистов, прибывшие на место врачи скорой помощи пытались спасти детей. Свидетели происшествия рассказали, что реанимация не дала результата, так как мальчики погибли сразу.

13 февраля стало известно о гибели троих детей девяти, шести и трех лет в результате пожара в квартире дома во Владивостоке. Они находились в квартире без взрослых.