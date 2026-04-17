Россиянин описал службу в Дании словами «девушки делят душ и сон с мужиками»

Российский тревел-блогер описал военную службу в Дании словами «девушки делят душ и сон с мужиками». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор материала отметил, что с 2026 года все датчанки проходят жеребьевку и призываются в армию. Возраст призывниц варьируется от 18 до 44 лет. При этом женщины служат вместе с мужчинами. «Они проходят физическую подготовку, несут вахту, спят в одних казармах и даже принимают душ в общих помещениях», — объяснил россиянин.

Так, одна из военнослужащих рассказала, что из 20 человек в казарме только четверо — девушки. Раздевалка совместная, однако устав запрещает сослуживцам вступать в физический контакт. «Все понимают правила. Да, взгляды бывают, но никто не переходит границ», — приводит ее слова блогер.

Турист подчеркнул, что датская реформа призыва поддерживает равенство между мужчинами и женщинами, однако жеребьевка не учитывает семейное положение призывницы и наличие у нее детей. А выводы о том, насколько успешным оказался этот эксперимент, делать рано. «Я никогда не думала, что буду бегать 10 километров в полной выкладке или разбирать автомат за 20 секунд. Но знаете что? Это закаляет. Я чувствую себя сильнее, чем когда‑либо», — заключила жительница Дании.

