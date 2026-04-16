Россиянин описал женщин в сауне Германии словами «все сняли и залезли сверху»

Российский тревел-блогер описал женщин в сауне Германии словами «все сняли и залезли сверху». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Он пояснил, что отправился в Германию на экскурсию на завод Volkswagen. В стране он увиделся со своей давней подругой — немкой Ангелой. После основной программы участников повели в местную столовую, а затем россиянина пригласили в сауну.

Соотечественник признался, что почувствовал смущение и нерешительность. «За все разы, что я побывал в Германии, я так и не привык к этой особенности: в немецких саунах принято париться всем вместе и без одежды — это нормальная традиция», — поделился тревел-блогер.

Тем не менее жар показался туристу недостаточным. «Я привык к русской бане, где температура такая, что глаза на лоб лезут, где веник — обязательный атрибут, а после парилки — прыжок в снег или обливание ледяной водой. Здесь же температура была умеренной, почти комфортной», — написал россиянин.

