Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 16 апреля 2026

Россиянин описал женщин в сауне Германии словами «все сняли и залезли сверху»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ullision / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер описал женщин в сауне Германии словами «все сняли и залезли сверху». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Он пояснил, что отправился в Германию на экскурсию на завод Volkswagen. В стране он увиделся со своей давней подругой — немкой Ангелой. После основной программы участников повели в местную столовую, а затем россиянина пригласили в сауну.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать весной 2026 года: топ-12 направлений по России и за границей
Куда поехать отдыхать весной 2026 года:топ-12 направлений по России и за границей
29 января 2026
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года: морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года:морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
25 февраля 2026

Соотечественник признался, что почувствовал смущение и нерешительность. «За все разы, что я побывал в Германии, я так и не привык к этой особенности: в немецких саунах принято париться всем вместе и без одежды — это нормальная традиция», — поделился тревел-блогер.

Тем не менее жар показался туристу недостаточным. «Я привык к русской бане, где температура такая, что глаза на лоб лезут, где веник — обязательный атрибут, а после парилки — прыжок в снег или обливание ледяной водой. Здесь же температура была умеренной, почти комфортной», — написал россиянин.

Ранее российский тревел-блогер раскрыл подробности процедур с банщицей в Нидерландах. Он сделал вывод, что голландская баня — это просто набор других традиционных бань.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Безбилетник проехался в автобусе и стал фигурантом уголовного дела по трем статьям

    В США заявили об «отчаянии» Трампа из-за Ирана

    Россиянам назвали условие увольнения за критику начальства

    Названы самые выгодные для ввоза из Китая машины

    Найден способ снизить риск болезни Альцгеймера через питание

    Стало известно о больших потерях в «подразделениях Сырского»

    У экс-кандидата в губернаторы Петербурга прошли обыски

    Школьница подсыпала взрослым снотворное и была изнасилована

    В российском городе отменили занятия в школах после атаки беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok