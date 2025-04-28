Россиянин раскрыл подробности процедур с банщицей в Нидерландах

Российский путешественник побывал в бане в столице Нидерландов Амстердаме и раскрыл подробности процедур с ее сотрудницей. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Банщица по имени Вильма, которая занимается этим ремеслом уже семь лет, рассказала россиянину, что в ее родной стране принято париться «без всего». Кроме того, посетители таких мест обычно заказывают услуги банщика, и этой работой занимаются девушки.

Автор публикации признался, что за трехчасовое сопровождение, в которое входили инструктаж, парение и массаж, ему пришлось заплатить 120 евро (около 11,3 тысячи рублей). Он добавил, что процедура началась с посещения финской сауны, после которой его обдали ледяной водой из бочки.

Затем путешественник отправился в голландский хаммам, где стоял такой пар, что ничего не было видно даже на расстоянии вытянутой руки. Третьим этапом было посещение парилки — там банщица начала «орудовать» веником.

«Подобные заходы в финскую сауну и хаммам необходимо повторить несколько раз. В перерывах между парилкой можно поплавать в бассейне, просто полежать на шезлонге или попить чай», — пояснил автор.

Россиянин сделал вывод, что голландская баня — это просто набор других традиционных бань. «Голландцы взяли все лучшее и объединили это одну церемонию — как по мне, то получилось очень хорошо», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер сходил в баню в Литве и описал опыт фразой «и я, и банщица остались довольны». По его словам, местная баня была похожа на финскую сауну: внутри парилки стояла электрическая печь, а на ней лежали раскаленные камни.